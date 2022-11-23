Європейські міста зберуть генератори для України

Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах, щоб допомогти пом’якшити труднощі, що виникають через постійні пошкодження інфраструктури ракетними ударами РФ.

Про це на спільному брифінгу заявили президентка Європарламенту Роберта Метсола та мер італійської Флоренції Даріо Нарделла, передає Європейська правда.

"Сьогодні ми спільно запускаємо ініціативу "Генератори надії". Ситуація складна. 10 млн українців зараз без електропостачання внаслідок цілеспрямованих ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі. Україні потрібне світло для лікарень, шкіл, домівок. За допомогою європейських міст ми можемо надати генератори у великих обсягах", – зазначила Метсола.

Для цього, повідомила вона, створюють партнерство із Європейською асоціацією міст, до якої входять понад 200 великих міст Європи, і звертатимуться також до інших об’єднань.

Раніше повідомлялося, що Японія направить Україні екстрену допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на $2,57 млн.