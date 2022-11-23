Всі АЕС України відключилися від енергосистеми

Сьогодні, 23 листопада, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена, зауважили в "Енергоатомі".

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

"Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання", - йдеться в повідомленні Міненерго. - "Енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час".

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.