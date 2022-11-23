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Новини
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Всі АЕС України відключилися від енергосистеми

заес,аес,запорізька

Сьогодні, 23 листопада, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена, зауважили в "Енергоатомі".

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

"Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання", - йдеться в повідомленні Міненерго. - "Енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час".

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

Автор: 

АЕС (818) Рівне (160) Південноукраїнська АЕС (88) Хмельницька АЕС (75) Запорізька АЕС (350)


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Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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23.11.2022 21:40 Відповісти
В Одесі, Ізмаїлі, Південному, Чорноморську, Миколаєві, Очакові та інших портових містах є можливість відновити електропостачання споживачам першої групи надійності електропостачання (зв'язок, ургентні віділення лікарень, морги тощо) шляхом під'єднання локальних портових електромереж до генераторів цивільних теплоходів (особливо пасажирських) та військових кораблів і передачі згенерованої ними спаленням мазуту електроенергії у реверсному режимі.

Наприклад, по всій Одесі на вулицях завмерли трамваї. Подати на трамвайні лінії струм для поступового (по одному) повернення вагонів своїм ходом до депо буде дешевше, швидше і безпечніше, ніж у комендантську годину тягати їх КрАЗами.
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23.11.2022 22:34 Відповісти
ЗАБОРОНІТЬ в ЗМІ

Висвітлювати інформацію щодо роботи

АЕС, ТЕС, ГЕС - це стратегічні воєнні об'єкти

Нафіг писати це, що хочете продовження банкнота русні

Людей в більше цікавить коли буде світло, о це і пишіть
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24.11.2022 08:11 Відповісти

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