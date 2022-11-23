Половина Молдови була знеструмлена після ударів Росії по Україні
Російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України спричинили знеструмлення на половині території Молдови.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр Молдови Андрій Спуні, передає Reuters.
"Масове відключення електроенергії в Молдові після сьогоднішньої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", – написав Спуні у Twitter.
За даними Reuters, близько 15:35 у столиці Кишиневі було відновлено електропостачання.
Спуні нагадав, що повторилася ситуація 15 листопада, коли Молдова також постраждала від відключення електроенергії після російських ракетних ударів.
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