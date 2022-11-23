Байден доручив виділити Україні додаткові $400 мільйонів на військову допомогу
Президент США Джо Байден дав доручення державному секретареві забезпечити виділення додаткових $400 млн на оборонні потреби України.
Відповідне розпорядження було оприлюднено на сайті Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про виділення до $400 млн на оборонну продукцію та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, щоб надати допомогу Україні", – зазначається в документі.
Раніше повідомлялося, що США мобілізували додаткові $4,5 млрд допомоги Україні у вигляді грантів для прямого фінансування бюджету.
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