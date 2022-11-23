Подачу води та тепла в Києві відновлять до завтрашнього ранку, – КМВА

У Києві продовжуються роботи з відновлення пошкоджених внаслідок російського обстрілу об’єктів інфраструктури, аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Електропостачання відключене в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи.

Вода і тепло в будинках має з’явитися на ранок 24 листопада.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.