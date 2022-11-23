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Інтернет-трафік в Україні впав через обстріли енергоінфраструктури

интернет,компьютер,ноутбук

В Україні через ракетні обстріли енергоінфраструктури впав інтернет-трафік.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори", – написав Федоров.

Мобільні оператори, де працюють вишки, – перевантажені трафіком.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

Автор: 

інтернет (1360) Мінцифри (827)


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