Інтернет-трафік в Україні впав через обстріли енергоінфраструктури

В Україні через ракетні обстріли енергоінфраструктури впав інтернет-трафік.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори", – написав Федоров.

Мобільні оператори, де працюють вишки, – перевантажені трафіком.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.