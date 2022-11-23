Інтернет-трафік в Україні впав через обстріли енергоінфраструктури
В Україні через ракетні обстріли енергоінфраструктури впав інтернет-трафік.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори", – написав Федоров.
Мобільні оператори, де працюють вишки, – перевантажені трафіком.
Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.
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