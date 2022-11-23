У Києві без води і світла залишилось 80% споживачів, – Кличко

Після сьогоднішньої російської атаки 80% споживачів Києва залишились без електро- і водопостачання.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Як і вся Україна, Київ був метою цієї чергової російської атаки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У зв’язку з цим наразі 80% споживачів у столиці – без електропостачання. Приблизно така сама кількість киян – без водопостачання. Усі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити і електро- і водопостачання киянам", – сказав Кличко.

За його словами, через дефіцит електроенергії наразі у столиці не курсує наземний електротранспорт, а інтервал руху між потягами метро збільшено до 10 хвилин.

Відновлять роботу електротранспорту після поновлення електропостачання.