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У Києві без води і світла залишилось 80% споживачів, – Кличко

київ

Після сьогоднішньої російської атаки 80% споживачів Києва залишились без електро- і водопостачання.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Як і вся Україна, Київ був метою цієї чергової російської атаки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У зв’язку з цим наразі 80% споживачів у столиці – без електропостачання. Приблизно така сама кількість киян – без водопостачання. Усі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити і електро- і водопостачання киянам", – сказав Кличко.

За його словами, через дефіцит електроенергії наразі у столиці не курсує наземний електротранспорт, а інтервал руху між потягами метро збільшено до 10 хвилин.

Відновлять роботу електротранспорту після поновлення електропостачання.

Автор: 

Київ (4717) електроенергія (4297) водопостачання (209) вода (240)


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