Введення в експлуатацію житла впало на 45%, – Держстат

В Україні за перші три квартали 2022 року прийнято в експлуатацію 4,82 млн квадратних метрів житла, що на 44,9% нижче за показник за аналогічний період минулого року.

Як повідомила Державна служба статистики (Держстат), у тому числі введення в експлуатацію приватних одноквартирних будинків впало на 33,7% – до 2 млн кв. м, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас площа введених в експлуатацію квартир у багатоквартирних будинках впала майже вдвічі – до 2,8 млн кв. м порівняно із 5,7 млн кв. м за три квартали минулого року.

Крім того, введено у експлуатацію 6,2 тис. кв. м гуртожитків, що на 72% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом введено в експлуатацію 60,98 тис. квартир, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 13,21 тис. – у одноквартирних будинках, 47,77 тис. – у багатоквартирних будинках.

Читайте також: Нацбанк дозволив банкам брати у заставу ще не збудоване житло

За даними Держстату, у третьому кварталі спад прийому житла в експлуатацію сповільнився до 39,2% з 54,1% у другому кварталі, зокрема по одноквартирних будинках – до 12,8% з 48,6%, багатоквартирних – до 48 ,4% із 57,5%.

В абсолютних показниках у третьому кварталі було введено в експлуатацію 2,41 млн кв. м житла, зокрема в одноквартирних будинках – 881,1 тис. кв. м, у багатоквартирних – 1,52 млн кв. м, у гуртожитках – 4.3 тис. кв. м.