В "Укренерго" розповіли, чи планує Україна закуповувати електроенергію у Європи

НЕК "Укренерго" забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну в обсязі 500 мВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.



"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту в обсязі 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для забезпечення цього імпорту, бо ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", – зазначив він.



За його словами, на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.



На уточнювальне питання ведучого глава правління відповів, що такий механізм розробляється.

З кінця жовтня українські трейдери ТОВ "Д.Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та державний трейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") почали тестувати можливості імпорту електроенергії з країн Європи, зокрема зі Словаччини.

Нагадаємо, комерційний експорт української електроенергії було зупинено з 11 жовтня для стабілізації власної енергосистеми через масовані удари російських військ.