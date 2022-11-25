"Укренерго" повідомило, коли очікує повернути українців до планових відключень світла

Українська енергосистема вже пройшла найскладніший етап після ворожої атаки 23 листопада. За кілька днів, після виходу АЕС на нормальну потужність, споживачів повернуть до планових відключень світла.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, наразі всі області заживлені, а енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", – наголосив Кудрицький.

Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Водночас строки її повного відновлення назвати неможливо.

Нагадаємо, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.