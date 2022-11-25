Нацбанк викупив військові облігації уряду ще на 15 мільярдів

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності Національного банку України (НБУ) 25 листопада збільшився ще на 15 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Нацбанку про ОВДП, які перебувають в обігу.

Так, станом на 11 листопада у власності НБУ перебували облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 659,57 млрд грн, станом на 25 листопада їх вартість зросла до 674,57 млрд грн.

Загалом з початку листопада Нацбанк профінансував держбюджет за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн.

Таким чином, Нацбанк залишається найбільшим власником ОВДП за сумою, у червні вперше за останні роки обійшовши за цим показником банки, у власності яких наразі знаходяться облігації на 487,1 млрд грн.

Крім того, ОВДП вартістю 68,3 млрд грн знаходяться у власності юридичних осіб, на 58,17 млрд грн – нерезидентів, 30,76 млрд грн – фізичних осіб, 1,02 млрд грн – територіальних громад.

Як повідомлялося, у жовтні Нацбанк викупив облігації уряду на загальну суму 25 млрд грн. У серпні та вересні портфель Нацбанку викуповував військові облігації уряду на 30 млрд грн щомісяця.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн. При цьому колишній голова НБУ Кирило Шевченко сподівався, що емісія гривні для покриття дефіциту держбюджету не перевищуватиме 30 млрд грн на місяць до кінця року.

Водночас Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.