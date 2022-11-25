Україна приєднається до Європейської міграційної мережі

Відбулася перша робоча зустріч Національної міграційної мережі України (НММ) в рамках Європейської міграційної мережі (ЄММ). Учасники зустрічі ознайомились із діяльністю та основними завданнями Європейської міграційної мережі. Обговорили напрями подальшої взаємодії та домовились докласти максимум зусиль для належного представлення України в роботі ЄММ.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"Співпраця учасників у рамках Національної міграційної мережі безумовно сприятиме подальшій євроінтеграції нашої країни в міграційній сфері, а також імплементації найкращих практик європейських країн в управлінні міграційними процесами", – зауважила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Державна міграційна службв приєдналася до ЄММ в якості спостерігача ще на початку серпня цього року завдяки підписанню Адміністративних домовленостей щодо встановлення співробітництва з Європейською Комісією в Європейській міграційній мережі.

Співпраця української сторони з ЄММ відбуватиметься за посередництва Національного контактного пункту, створеного в центральному апараті ДМС.

Європейська міграційна мережа заснована 14 травня 2008 року. Її головною метою є надання об’єктивної, достовірної та порівнянної інформації з питань міграції та притулку для установ Європейського Союзу.