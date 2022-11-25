Без електроенергії у кожній області залишається до 400 тисяч споживачів, – Шмигаль

Наразі у середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години.

Про це під час засідання Кабміну у п'ятницю повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

За його словами, наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні.

"Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти. Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", – зазначив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що через погодні умови ускладнена ситуація у Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях. Водночас у Харківській та Херсонській областях пошкодження інфраструктури продовжуються через масовані обстріли, які тривають останні два дні.

"Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів", – сказав голова уряду.

Шмигаль наголосив, що сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом, а найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька, – залишається окупованою. Попри це, на сьогодні наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії, додав прем’єр.

Як повідомлялося, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.