Латвійський Privatbank здав банківську ліцензію

Комісія ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії дозволила латвійському Privatbank, що входить до групи "Приватбанку", але не контролюється ним, перереєструватися в компанію, не пов’язану з кредитними послугами.

Як повідомили у комісії, з набранням чинності цим рішенням ліцензія, видана Privatbank на діяльність кредитної установи, втрачає чинність, передає Інтерфакс-Україна.

КРФК дала такий дозвіл з урахуванням прийнятого на позачергових зборах акціонерів банку 30 вересня рішення про припинення діяльності Privatbank як кредитної установи. При цьому Privatbank забезпечив захист інтересів та інформування клієнтів та виконав зобов'язання перед вкладниками.

Як повідомлялося, відповідно до рішення акціонерів, Privatbank поступово скорочував масштаби операцій. У серпні 2022 року рада КРФК дозволила Privatbank передати Industra Bank клієнтські відносини, у тому числі управління рахунками фізичних та юридичних осіб, кредитним та лізинговим портфелями, депозитами, а також цінними паперами.

З Privatbank до Industra Bank було переведено залишки коштів на рахунках 243 юридичних та 5 666 фізичних осіб, кредити, депозити, а також кредитні ліміти за платіжними картками.

За розміром активів Privatbank був одним із найменших банків у Латвії. Його акціонерами, згідно з звітом за 2021 рік, є "Приватбанк" (46,54%, націоналізований урядом України у грудні 2016 року), кіпрські Dartlem Holdings Limited (9,23%), Wadless Holdings Limited (9,14%), Unimain Holdings Limited (5,29%), а також Chastely Investments Limited (Беліз, 2,71%) та приватні особи (27,09%), серед яких колишні акціонери "Приватбанку" Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, а також низка їх менеджерів.

У звіті банку за 2021 рік, за яким аудиторська компанія Grant Thornton відмовилася давати висновок, зазначено, що у вересні минулого року стратегічний інвестор придбав 52,59% акцій Privatbanк, але для реалізації угоди потрібне узгодження Європейського центрального банку, якого цей неназваний інвестор не отримав.

У березні 2021 року КРФК порушила адміністративну справу проти Privatbanк за "недотримання термінів необхідних дій щодо забезпечення прибутковості та стійкості".

Торік збитки Privatbanк становили 5,93 млн євро, що у 2,3 рази менше, ніж у 2020 році. Активи скоротилися на чверть – до 102,95 млн євро