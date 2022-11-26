Франція та Німеччина домовилися взаємне забезпечення електроенергією та газом, – ЗМІ

Франція та Німеччина підписали угоду про взаємну підтримку двох країн з метою гарантувати їхнє енергетичне постачання.

Про це повідомляє газета Le Figaro, передає Інтерфакс-Україна.

Як пояснює видання, Франція допоможе Німеччині скоротити її залежність від російських ресурсів, постачаючи газ, а Німеччина підтримає Францію у постачанні електроенергією протягом зими.

При цьому газета зазначає, що Франція вперше за 42 роки стала нетто-імпортером електроенергії через дуже низький рівень виробництва на французьких АЕС.

Із 1981 року Франція постійно була нетто-експортером електроенергії своїм сусідам, зокрема завдяки атомним електростанціям, які забезпечують більше 60% вироблення електроенергії в країні. Але з січня Франція імпортувала більше електроенергії, ніж експортувала, бо майже половина її атомних енергопотужностей не діє через планове, але часом продовжене технічне обслуговування або інші технічні питання.

Очікується, що Франція легко переживе грудень, але в січні існують ризики відключень електрики в разі сильних холодів, якщо не знизиться споживання.

Німеччина ж, у свою чергу, дуже залежала від російського газу та має диверсифікувати джерела постачання, звернувшись до Заходу.

Газ, який Франція постачатиме до Німеччини, вона головним чином отримує імпорту, зокрема морськими шляхами. Франція має в своєму розпорядженні чотири стаціонарні термінали для імпорту СПГ, яких у Німеччини немає. Крім того, до зими 2023-2024 року Франція планує запустити додатковий плавучий термінал у Гаврі.

У свою чергу Німеччина обзаводиться плавучими терміналами. Два діятимуть із цієї зими – у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі. І ще три заплановані до кінця 2023 року.