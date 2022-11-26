73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, – Федоров

73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого російськими окупантами.

Про це повідомив віцепрем'є-мінстр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій.

"Ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ремонтні роботи тривають, працюємо далі", – написав Федоров.

В інших областях зберігаються труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував додаткові рішення щодо стабільності зв’язку в Україні в умовах війни.