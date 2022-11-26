БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Теплопостачання в Києві відновлено на понад 90%, – Кличко

отопление

На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також, за його словами, сьогодні без світла в Києві ще 25% споживачів. 

Водопостачання вже повернули в усі домівки мешканців столиці.

Увечері 25 листопада повідомлялося, що Київ забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби.

Київ (4783) тепломережа (45) електроенергія (4373) водопостачання (214)
