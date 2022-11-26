Теплопостачання в Києві відновлено на понад 90%, – Кличко
На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також, за його словами, сьогодні без світла в Києві ще 25% споживачів.
Водопостачання вже повернули в усі домівки мешканців столиці.
Увечері 25 листопада повідомлялося, що Київ забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби.
