Київ забезпечено електроенергію лише на третину, – ДТЕК (оновлено)

Київ наразі забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби.

Про це генеральний директор компанії "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Іншими словами, 4 години буде світло, а вісім годин не буде", – пояснив топменеджер.

За його словами, поточні темпи відновлення дозволяють сподіватися, що столиця увійде до графіка планових відключень до понеділка.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко уточнив, що рік тому Київ у цей час споживав 1500 МВт, тоді як 23 листопада з нуля після атак йому дали 430 МВт, а 24 та 25 листопада – до 690 МВт потужності щодня.

За його словами, спочатку електропостачання надається критичній інфраструктурі: водоканалам, теплогенераційним об'єктам, лікарням, ДСНС та іншим, які як у мирний час, так і зараз споживають близько 375 МВт.

"Тобто, вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки залишалося 315 МВт. Замість 1125 МВт", – підсумував Коваленко.

Він додав, що зараз після тривалих відключень при підключенні будинки споживають 170% того, що споживали зазвичай.

"Тому за фактом мережі включають лише певну кількість черг у межах однієї із трьох груп. Ще раз нагадую, що жодні графіки не діють", – наголосив голова YASNO.

Своєю чергою національний оператор енергомереж НЕК "Укренерго" повідомив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі країни станом на 19:00 п'ятниці зберігається на рівні 30%, як і на 11:00.

"Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" запевнили, що обсяг наявних в системі потужностей достатній, для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та м. Києві. Водночас черги відключень споживачів визначають обленерго.

Як повідомлялося, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

За даними уряду, наразі у середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.