Бельгія направить в Україну мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Європейська правда з посиланням на бельгійське видання Le Soir.

"Їх також можна використовувати в районах стихійного лиха, де пологові відділення або лікарні були зруйновані. Вони можуть надати термінову допомогу. Досі такого ніхто не надсилав", – зазначила Дедондер.

Крім того, 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium також будуть доставлені в Україну до кінця травня.

"Ці безпілотники можуть ідентифікувати всі підводні загрози, чи то міни, чи шпигунські пристрої", – сказала міністерка, додавши, що це абсолютно нова, передова технологія, яка дуже допоможе українцям.

Крім того, 100 бельгійських солдатів були вивільнені для проведення 18 навчальних модулів для українських військових. Навачання включатимуть "бойову підготовку, вогневу підтримку артилерії ближньої дії, розмінування, підготовку снайперів, розвідку, проникнення, системи зв'язку та бойову підготовку на заражених територіях, а також стандартну підтримку чи координацію дій наземно-повітряних сил у контексті ближньої авіаційної підтримки", пояснила Дедондер.