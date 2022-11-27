БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 706 3

Німеччина готова повністю відмовитися від російської нафти з січня, – Шольц

шольц

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Welt, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що нафтопереробні заводи у Шведті та Лойні досі забезпечувалися російською нафтою через трубопровід "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня.

У майбутньому частина необхідної кількості транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

Шольц зазначив, що підготовка до відмови від російської нафти йде добре.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", – заявив канцлер.

Із січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти, пише видання.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", – наголосив Шольц.

Як повідомлялося, 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Крім того, Євросоюз в координації з G7 обговорює обмеження ціни на російську нафту від $65 до $70 за барель. Водночас деякі представники ЄС вважають, що запропонована стеля надто висока, адже ціна $65-70 за барель значно перевищує собівартість виробництва бареля нафти.

Утім, таке обмеження заборонить компаніям з ЄС та G7 надавати послуги для експорту нафти з РФ, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Автор: 

Німеччина (1935) нафта (5069) росія (15194)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Германия-молодец. Проводила-бы Меркель такую политику-может и войны бы не было. Путин воюет исключительно из-за того что имеет непрерывный поток нефтедолларов превышающий его затраты на войну. Ну и потому что у Украины дро сих пор нет паритета по оружию с Парашкой
показати весь коментар
28.11.2022 00:32 Відповісти
Шольц за пів року майже зруйнував те, що меркельша з ****** будували десятиліття.
показати весь коментар
28.11.2022 03:03 Відповісти
"Случилось невероятное, Шольц? Ми захватили Москву?" (Группенфюрер Мюллер. "Сімнадцять миттєвостей весни")
показати весь коментар
28.11.2022 08:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 