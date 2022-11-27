Німеччина готова повністю відмовитися від російської нафти з січня, – Шольц

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Welt, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що нафтопереробні заводи у Шведті та Лойні досі забезпечувалися російською нафтою через трубопровід "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня.

У майбутньому частина необхідної кількості транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

Шольц зазначив, що підготовка до відмови від російської нафти йде добре.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", – заявив канцлер.

Із січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти, пише видання.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", – наголосив Шольц.

Як повідомлялося, 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Крім того, Євросоюз в координації з G7 обговорює обмеження ціни на російську нафту від $65 до $70 за барель. Водночас деякі представники ЄС вважають, що запропонована стеля надто висока, адже ціна $65-70 за барель значно перевищує собівартість виробництва бареля нафти.

Утім, таке обмеження заборонить компаніям з ЄС та G7 надавати послуги для експорту нафти з РФ, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.