БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
438 3

Дефіцит потужності в енергосистемі України зменшився до 20%, – "Укренерго"

ремонт,електроенергія,електрика,світло

Триває відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Дефіцит потужності в енергосистемі країни наразі скоротився до 20%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. При цьому режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

В "Укренерго" наголосили, що компанія доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна, а оператор системи розподілу вже самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Уже 25 листопада він скоротився до 30%. 

Автор: 

електроенергія (4376) Укренерго (2043)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"олігарх" в Україні це синоним слів: зрадник,злодій,брехун,мародер,перевертень,ворог країни,ворог народу..... Чому стратегічна отрасль належить злодіям?
показати весь коментар
27.11.2022 15:25 Відповісти
Не лише отрасль, а й вся влада в державі
показати весь коментар
27.11.2022 17:25 Відповісти
в нас 3 години є, 6 немає. якісь у них особливі, вуличні проценти.
показати весь коментар
28.11.2022 09:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 