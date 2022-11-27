Дефіцит потужності в енергосистемі України зменшився до 20%, – "Укренерго"

Триває відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Дефіцит потужності в енергосистемі країни наразі скоротився до 20%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. При цьому режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

В "Укренерго" наголосили, що компанія доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна, а оператор системи розподілу вже самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Уже 25 листопада він скоротився до 30%.