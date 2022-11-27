Дві третини країн НАТО вичерпали запаси озброєння для України, – NYT

Запаси 20 із 30 держав НАТО вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні. Йдеться переважно про малі країни.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представника Альянсу.

Водночас, за його словами, решта 10 держав все ще можуть давати більше озброєння. Серед них – Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Загалом країни НАТО наразі надали Україні зброї на близько $40 млрд, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

Видання наголошує, що Париж передав Києву 18 гаубиць Caesar – приблизно 20% власної артилерії. Крім того, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні, а Італія не планує нових поставок, як повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив країнам Альянсу, зокрема Німеччині, що керівні принципи НАТО, які вимагають від членів зберігати запаси, не повинні бути приводом для обмеження експорту зброї в Україну.

Як повідомлялося, уряд Італії проситиме парламент затвердити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.