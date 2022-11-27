БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 411 10

Дві третини країн НАТО вичерпали запаси озброєння для України, – NYT

нато

Запаси 20 із 30 держав НАТО вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні. Йдеться переважно про малі країни.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представника Альянсу.

Водночас, за його словами, решта 10 держав все ще можуть давати більше озброєння. Серед них – Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Загалом країни НАТО наразі надали Україні зброї на близько $40 млрд, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

Видання наголошує, що Париж передав Києву 18 гаубиць Caesar – приблизно 20% власної артилерії. Крім того, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні, а Італія не планує нових поставок, як повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив країнам Альянсу, зокрема Німеччині, що керівні принципи НАТО, які вимагають від членів зберігати запаси, не повинні бути приводом для обмеження експорту зброї в Україну.

Як повідомлялося, уряд Італії проситиме парламент затвердити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.

Автор: 

НАТО (168) зброя (928)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Не надо гнать пургу. Одних только Хоуков у США под 20 тысячь систем которые на складах пылятся. ТЫСЯЧИ дальнобойных крупнокалиберных САУ несколько тысячь самолетоы Ф16,Абрамсов тоже дохрена. Понятно че Европе относительно США меньше оружия но всеравно его дофига. ЕС +США имеют ВВП в ПЯТНАДЦАТЬ раз больше чем в Рашке. Не расказывайте басни что НАТО не имеет на ПОРЯДОК больше оружия,современного оружия чем Парашка. А вот хочет-ли оно давать его Украине-это другой вопрос. Хочет но по-меньше. Что с одной сторогы логично:тратили огромные деньги для СЕБЯ и свой безопасности. Но наконец Запад понимает что война России-это угроза и Звпаду и всему миру. Поэтому не нужно скупится
показати весь коментар
28.11.2022 00:29 Відповісти
+2
І як тобі вдається бути тримподрочєром без поваги до Трампа?
показати весь коментар
28.11.2022 07:14 Відповісти
+1
Вже вичерпались, справді?

А до чого ви власне складали оті мізерні припаси - для раз-на-два роки військові навчання?

Не поважаю Трампа, але, здається, у цьому питанні він був правий: країни НАТО занехаяли свої обов'язки перед союзом. Надто звикли чужими (американськими) руками жар загрібати, та ще й розслабилися, подивившись у баньки "другу-владіміру".
показати весь коментар
27.11.2022 23:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
NYT частенько побрехеньки публікують. Может абревіатура NYT означає Not Your Trousers або Not Your Truth .
показати весь коментар
27.11.2022 17:46 Відповісти
Sure. Достатньо щоб нищити ка цапів
.
показати весь коментар
27.11.2022 23:05 Відповісти
Вже вичерпались, справді?

А до чого ви власне складали оті мізерні припаси - для раз-на-два роки військові навчання?

Не поважаю Трампа, але, здається, у цьому питанні він був правий: країни НАТО занехаяли свої обов'язки перед союзом. Надто звикли чужими (американськими) руками жар загрібати, та ще й розслабилися, подивившись у баньки "другу-владіміру".
показати весь коментар
27.11.2022 23:47 Відповісти
І як тобі вдається бути тримподрочєром без поваги до Трампа?
показати весь коментар
28.11.2022 07:14 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/443755

Нагадайте мені, бо я щось призабув: де ми з паном разом свиней пасли?
показати весь коментар
28.11.2022 16:45 Відповісти
Не надо гнать пургу. Одних только Хоуков у США под 20 тысячь систем которые на складах пылятся. ТЫСЯЧИ дальнобойных крупнокалиберных САУ несколько тысячь самолетоы Ф16,Абрамсов тоже дохрена. Понятно че Европе относительно США меньше оружия но всеравно его дофига. ЕС +США имеют ВВП в ПЯТНАДЦАТЬ раз больше чем в Рашке. Не расказывайте басни что НАТО не имеет на ПОРЯДОК больше оружия,современного оружия чем Парашка. А вот хочет-ли оно давать его Украине-это другой вопрос. Хочет но по-меньше. Что с одной сторогы логично:тратили огромные деньги для СЕБЯ и свой безопасности. Но наконец Запад понимает что война России-это угроза и Звпаду и всему миру. Поэтому не нужно скупится
показати весь коментар
28.11.2022 00:29 Відповісти
Чукча нє чітатєль? Йдеться про менші країни альянсу.
показати весь коментар
28.11.2022 02:14 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 00:55 Відповісти
З гаубицями від США - помилка. 178 від 2151 = 8%, а не 0.8%.
показати весь коментар
28.11.2022 10:24 Відповісти
У Греции оружия дохрена...
показати весь коментар
28.11.2022 08:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 