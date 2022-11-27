У Росії горів один із найбільших нафтопереробних заводів

В Іркутській області Росії на території Ангарської нафтохімічної компанії, найбільшому у Східному Сибіру нафтопереробному заводі, сталася пожежа.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости", передає Укрінформ.

Зазначається, що вогонь спалахнув на технологічній установці теплообмінника промислового майданчика й охопив понад 200 квадратних метрів.

Через чотири години пожежу ліквідували. Повідомяється, що в результаті пожежі постраждалих немає, а її причини встановлюватиме спеціальна комісія.

"Ангарська нафтохімічна компанія" з 2007 року входить до структури "Роснєфті, її проєктна потужність становить 10,2 млн тонн переробки нафти на рік.

Як повідомлялося, 19 листопада у Всеволожському районі Ленінградської області в РФ на газозаправній станції стався вибух.