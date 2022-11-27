БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Росії горів один із найбільших нафтопереробних заводів

пожар

В Іркутській області Росії на території Ангарської нафтохімічної компанії, найбільшому у Східному Сибіру нафтопереробному заводі, сталася пожежа.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости", передає Укрінформ.

Зазначається, що вогонь спалахнув на технологічній установці теплообмінника промислового майданчика й охопив понад 200 квадратних метрів.

Через чотири години пожежу ліквідували. Повідомяється, що в результаті пожежі постраждалих немає, а її причини встановлюватиме спеціальна комісія.

"Ангарська нафтохімічна компанія" з 2007 року входить до структури "Роснєфті, її проєктна потужність становить 10,2 млн тонн переробки нафти на рік.

Як повідомлялося, 19 листопада у Всеволожському районі Ленінградської області в РФ на газозаправній станції стався вибух

НПЗ (436) росія (15194)
Лаптестан горит по всей географии. Случайность? - Не думаю. ЗЫ... Главное, побольше благих новостей из лаптеунтии. Архиактуальна пынина скоропостижность. АМИНЬ !!!
28.11.2022 00:58 Відповісти
У росії горів завод... що за дурня? Була пожежа на теплообміннику, аж на 20х10 м-2. Не треба видавати бажане за дійсне. Ви хоча б уявляєте що таке нафтопереробний завод, це десятки гектарів площі, це мега велике підприємство, коли воно здатне переробляти біля 10 млн. тонн нафти. Нічого від того кацапам не сталось, скоро полагодять. Нема чому тішитись....
28.11.2022 10:30 Відповісти

