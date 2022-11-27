В "Енергоатомі" заявили, що окупанти, ймовірно, готуються залишити Запорізьку АЕС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що наразі стали з’являтися ознаки того, що російські окупанти можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону, передає "Українська правда".

"В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що вони (окупанти, – ред.), можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що Запорізьку АЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти", – зазначив він.

Котін підкреслив, що "поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС", але можна сказати, що вони "готуються".

Він також нагадав, що росіяни "напхали на майданчик Запорізької АЕС усе, що могли, – і військову техніку, і свій персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою" і замінували територію станції.

Читайте також: Окупанти пограбували вантаж з обігрівачами "Енергоатома", який прямував на Запорізьку АЕС

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.