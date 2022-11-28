Фінляндія готова прийняти взимку ще 10 тисяч українських біженців
Фінляндія має ресурси прийняти взимку понад 10 тис. українців, які рятуються від війни.
Про це повідомив генеральний директор Міграційної служби Фінляндії (Migri) Ілкка Хаахтела, передає Європейська правда з посиланням на Yle.
За його словами, у разі потреби також можна швидко організувати додаткові місця.
Очікується, що кількість людей, які залишають Україну, зросте взимку, оскільки Росія постійно завдає авіаударів по енергосистемі країни.
Восени Migri провело тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців.
Водночас, заздалегідь оцінити кількість людей, які прибудуть до Фінляндії, неможливо.
Раніше повідомлялося, що країни Східної Європи готуються знову відкрити центри прийому та поповнюють запаси їжі в очікуванні можливої нової хвилі українських біженців, оскільки наближається зима, а Росія б’є по енергосистемі України.
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