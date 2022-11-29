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WhatsApp запускає функцію надсилання повідомлень самому собі

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Мессенджер WhatsApp почав розгортати функцію, яка дозволяє надсилати повідомлення самим собі. Ця функція під назвою "Надіслати собі повідомлення" дозволяє користувачам надсилати собі нотатки, нагадування та списки покупок у WhatsApp.

Про це пише TechCrunch.

Мессенджер, що належить Meta, оголосив про запуск нової функції обміну повідомленнями, яка охопить усіх користувачів Android і iPhone найближчими тижнями.

Під час створення нового чату користувачі побачать свій контакт у верхній частині списку контактів у WhatsApp. Торкнувшись цього контакту, коричтувач перейде на екран чату, за допомогою якого зможе надсилати повідомлення собі.

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Користувачі також можуть закріпити свої повідомлення в чаті у верхній частині списку розмов, якщо вони не хочуть шукати їх у своєму списку чатів.

Telegram також пропонує подібну функцію під назвою "Збережені повідомлення", яка дозволяє користувачам додавати в закладки будь-які важливі повідомлення, а також зберігати свої нотатки та нагадування, до яких можна буде отримати доступ у майбутньому. 

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