WhatsApp запускає функцію надсилання повідомлень самому собі
Мессенджер WhatsApp почав розгортати функцію, яка дозволяє надсилати повідомлення самим собі. Ця функція під назвою "Надіслати собі повідомлення" дозволяє користувачам надсилати собі нотатки, нагадування та списки покупок у WhatsApp.
Про це пише TechCrunch.
Мессенджер, що належить Meta, оголосив про запуск нової функції обміну повідомленнями, яка охопить усіх користувачів Android і iPhone найближчими тижнями.
Під час створення нового чату користувачі побачать свій контакт у верхній частині списку контактів у WhatsApp. Торкнувшись цього контакту, коричтувач перейде на екран чату, за допомогою якого зможе надсилати повідомлення собі.
Користувачі також можуть закріпити свої повідомлення в чаті у верхній частині списку розмов, якщо вони не хочуть шукати їх у своєму списку чатів.
Telegram також пропонує подібну функцію під назвою "Збережені повідомлення", яка дозволяє користувачам додавати в закладки будь-які важливі повідомлення, а також зберігати свої нотатки та нагадування, до яких можна буде отримати доступ у майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль