У Києві знову екстрені відключення світла
Уранці 29 листопада у Києві застосували екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє YASNO.
"У Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", – йдеться у повідомленні.
Напередодні у "ДТЕК Київські електромережі" наголосили, що в режимі екстрених відключень електроенергії мешканці Києва будуть отримувати електроенергію орієнтовно по 2-3 години двічі на добу.
Як повідмомлялося, на сьогодні в Україні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, що становить 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів.
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