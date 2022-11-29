У Києві знову екстрені відключення світла

Уранці 29 листопада у Києві застосували екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє YASNO.

"У Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", – йдеться у повідомленні.

Напередодні у "ДТЕК Київські електромережі" наголосили, що в режимі екстрених відключень електроенергії мешканці Києва будуть отримувати електроенергію орієнтовно по 2-3 години двічі на добу.

Як повідмомлялося, на сьогодні в Україні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, що становить 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів.