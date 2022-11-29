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Новини
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У Молдові очікується дефіцит електроенергії на рівні 74%, громадян просять заощаджувати

електроенергія,електрика,світло,леп

У Молдові 29 листопада очікується дефіцит електроенергії на рівні близько 74%.

Про це розповів міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, передає NewsMaker.

За його словами, напередодні, 28 листопада, з незрозумілих причин ціна на електроенергію на європейському ринку зросла на 30-40%. У зв'язку з цим молдовська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.

"Сьогодні стався незрозумілий феномен. На європейських ринках, зокрема в Румунії, суттєво зросли ціни на електроенергію. Майже на 30-40%. Компанія Energocom намагалася купити електроенергію за нижчою ціною, але не змогла закупити електроенергію на весь день", – сказав Спину в ефірі одного з телеканалів.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Moldelectrica запросила аварійну електроенергію у румунського оператора Transelectrica.

Водночас вартість такої електроенергії висока, через що Спину закликав громадян продовжувати економити електрику.

"Чим більше ми заощадимо, тим менше аварійної енергії отримаємо завтра з Румунії. Завтра ми дізнаємося ціну. Досі було 200-300 євро за МВт-год, залежно від того, коли уклали контракт", – сказав міністр.

Раніше держпідприємство Moldelectrica попередило, що 29 листопада, у Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%.

"Очікуваний дефіцит покриють за рахунок аварійного контракту на постачання електроенергії. Підтвердження про доступність вже отримано від компанії сусідньої держави", – запевнили в компанії.

Як повідомлялося, російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада спричинили знеструмлення на половині території Молдови.

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дефіцит (459) Молдова (587) електроенергія (4313)


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меня терзают смутные сомнения: у нас аварийные отключения параллельно с Молдовой, наши продают, я так понимаю, туда по смешным ценам(относительно европейских), а сами подсасываем?! готовимся из Румынии брать
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29.11.2022 12:48 Відповісти
Ну у нас є ГЕС, яка з'єднана тільки з енергосистемою Молдови, а з нашою тільки через гідроакамулюючу, по ГАЕС прилетіло і все, молдовани без світла
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29.11.2022 16:41 Відповісти
Наскільки я зрозумів із інтервью експерта з енергетики по молдовському тв - система Молдови і України звязані ще з часів ссср.

Тому десь високовольтна лінія іде від генерації через Україну в Молдову, а десь з Молдови в Україну. До цих часів всім було добре, оскільки будувати нові лінії було економічно невигідно нікому.

Молдовська система сильно звязана з Придністров'ям (контролюється руснею) і тому бувають ньюанси з поставками.

А висовольтна лінія з Румунії в Молдову іде на півдні через територію України і заходить в Придністров'я через Молдавську ГРЕС (стоїть майже на границі з Україною) яка раніше постачала енергію для частини Одеської області і на експорт в Румунію, бо працювала на "халявному" для Придністров'я газі - русня давала їм (Придністров'ю) газ без оплати і вішає цей "борг" на Молдову - типа це территорія Молдови, хоча по факту контрюлює русня.

От так лихо закручена ця енергосистема і тут можливі всякі "схеми" і "варіанти".
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29.11.2022 17:54 Відповісти
По нам бьют,молдованы без света....и не треба про перетоки)))))Наверное мы молдованам свет продавали????))))А посмотришь в тиктоке так некоторые активисты....брешут что до сих пор наша электрика на Эвропу идёт......Кому верить???
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29.11.2022 15:25 Відповісти
Якщо в окопі то вже не лох, лохи по 3 тис доларів не отримують.
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29.11.2022 16:43 Відповісти

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