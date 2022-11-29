У Молдові очікується дефіцит електроенергії на рівні 74%, громадян просять заощаджувати

У Молдові 29 листопада очікується дефіцит електроенергії на рівні близько 74%.

Про це розповів міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, передає NewsMaker.

За його словами, напередодні, 28 листопада, з незрозумілих причин ціна на електроенергію на європейському ринку зросла на 30-40%. У зв'язку з цим молдовська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.

"Сьогодні стався незрозумілий феномен. На європейських ринках, зокрема в Румунії, суттєво зросли ціни на електроенергію. Майже на 30-40%. Компанія Energocom намагалася купити електроенергію за нижчою ціною, але не змогла закупити електроенергію на весь день", – сказав Спину в ефірі одного з телеканалів.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Moldelectrica запросила аварійну електроенергію у румунського оператора Transelectrica.

Водночас вартість такої електроенергії висока, через що Спину закликав громадян продовжувати економити електрику.

"Чим більше ми заощадимо, тим менше аварійної енергії отримаємо завтра з Румунії. Завтра ми дізнаємося ціну. Досі було 200-300 євро за МВт-год, залежно від того, коли уклали контракт", – сказав міністр.

Раніше держпідприємство Moldelectrica попередило, що 29 листопада, у Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%.

"Очікуваний дефіцит покриють за рахунок аварійного контракту на постачання електроенергії. Підтвердження про доступність вже отримано від компанії сусідньої держави", – запевнили в компанії.

Як повідомлялося, російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада спричинили знеструмлення на половині території Молдови.