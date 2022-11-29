Мінцифри планує закупити ще кілька тисяч терміналів Starlink
Міністерство цифрової трансформації України планує купити ще кілька тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв'язок. Бачу, що вони (SpaceX. – ред.) хочуть нам допомогти і допомагають", – зазначив він в інтерв’ю агентству.
Федоров додав, що за сприяння Мінцифри в Україну було завезено загалом понад 22 тис. Starlink
"У нас пряма комунікація з компанією SpaceX і пряма комунікація з Ілоном Маском... Незважаючи на публічні дискусії з фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть незважаючи на фінансові питання", – наголосив Федоров.
Крім того, за його словами, деякі проблеми з роботою Starlink, які раніше спостерігалися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, вже усунуті.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що в Україні можуть з’явитися місця, де зв’язок буде забезпечений за будь-якої ситуації. Зокрема, для цього розглядається використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі.
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