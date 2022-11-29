Місія МАГАТЕ провела інспекцію Чорнобильської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) 22-24 листопада проводило інспекцію на Чорнобильській АЕС та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

Зокрема, представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" та "Буряківка", комплекс виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" та лабораторії ДСП "ЧАЕС".

Представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання підприємств.

У ДІЯРУ наголосили, що МАГАТЕ виконували місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України.

"Відтак, інспектори МАГАТЕ стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика ДСП "ЧАЕС" та переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.