БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
299 0

Із Нацбанку звільнився керівник Офісу правління НБУ

нбу,нацбанк

Керівник Офісу правління Національного банку Олександр Присяжнюк 25 листопада за власним бажанням завершив роботу в НБУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Присяжнюк керував Офісом правління НБУ з серпня 2020 року. Наразі Нацбанк здійснює пошук та відбір кандидатів на цю посаду.

Офіс правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова Нацбанку Андрій Пишний.

Як повідомлялося, у серпні з НБУ звільнилася директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Ольга Максимчук.

Автор: 

НБУ (9407) звільнення (1015)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 