Із Нацбанку звільнився керівник Офісу правління НБУ
Керівник Офісу правління Національного банку Олександр Присяжнюк 25 листопада за власним бажанням завершив роботу в НБУ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що Присяжнюк керував Офісом правління НБУ з серпня 2020 року. Наразі Нацбанк здійснює пошук та відбір кандидатів на цю посаду.
Офіс правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова Нацбанку Андрій Пишний.
Як повідомлялося, у серпні з НБУ звільнилася директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Ольга Максимчук.
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