Із Нацбанку звільнився керівник Офісу правління НБУ

Керівник Офісу правління Національного банку Олександр Присяжнюк 25 листопада за власним бажанням завершив роботу в НБУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Присяжнюк керував Офісом правління НБУ з серпня 2020 року. Наразі Нацбанк здійснює пошук та відбір кандидатів на цю посаду.

Офіс правління НБУ належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова Нацбанку Андрій Пишний.

Як повідомлялося, у серпні з НБУ звільнилася директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Ольга Максимчук.