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Новини
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ДТЕК Ахметова купив два родовища газу на Полтавщині за 1,3 мільярда

скважина,дтэк,бурение

Компанії, які входять в портфель "ДТЕК Нафтогаз", на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ в Полтавській області за 1,3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону.

Зокрема, ДТЕК заплатить до державного бюджету 1,1 млрд грн за розробку Майорівської площі і 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.

В компанії уточнили, що ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.

Як повідомлялося, раніше структури "ДТЕК Енерго" направили $50 млн на викуп власних євробондів з погашенням у 2027 році за ціною до 27% від номіналу. Ще одна компанія Ахметова Ornex Limited викупить євробонди "ДТЕК ВДЕ" на 20 млн євро з дисконтом 70%.

При цьому наприкінці жовтня голова ДТЕК Максим Тімченко заявляв, що теплоенергетичні станції енергетичного холдингу ДТЕК за січень-жовтень 2022 року отримали 17,6 млрд грн збитків, більше третини яких – у третьому кварталі. У зв'язку з цим Тімченко наголосив на необхідності підтримки з боку держави для ДТЕК, а також підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу.

Водночас він не уточнив фінрезультати інших підприємств, що входять до складу ДТЕК, зокрема тих, що займаються видобутком вугілля та експортом електроенергії.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) газ (8014) видобуток (1800) ДТЕК (1362)


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Топ коментарі
+9
Все навкруги народне - все навкруги моє. Прихватизував право розробки двох уже розвіданих газових площ і можно продавати газ населеню через бюджет по 1,5 тис. $ за 1 тис. куб. при собівартості -300. Ну молодець пан Ахметов прямо як Елон МАск нівідь крутіше тому що МАск маніпулює викупами акцій щоб меньше податків платити виробляючи електромобілі і ракети з інтернетом, а пан Ахметов на руді, газі, єлектроєнергії хоч не хочеш а купувати мусиш по любій ціні , а то відключать , а хочеш дешевше пройди по базару - знайди - один продавець. Щеб він так Донбасс відстоював як грабує - ціни б йому не було. Ну а якщо у нас все можно - чому ні - "йдемо до Европи - опи- опи.".
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29.11.2022 18:09 Відповісти
+7
Тварина, люди гроші збирають на підтримку ЗСУ, а ця мерзота скупає активи за безцінь!!!!
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29.11.2022 16:52 Відповісти
+6
От это- дело!
Скупил по дешевке.
Ай, да олигарх! Ай, да сукин сын.

А мы , наивные, думали они «спасают страну» от блэкаута…
Не, они бабки делают.

Маладец!
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29.11.2022 15:40 Відповісти
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От это- дело!
Скупил по дешевке.
Ай, да олигарх! Ай, да сукин сын.

А мы , наивные, думали они «спасают страну» от блэкаута…
Не, они бабки делают.

Маладец!
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29.11.2022 15:40 Відповісти
Тварина, люди гроші збирають на підтримку ЗСУ, а ця мерзота скупає активи за безцінь!!!!
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29.11.2022 16:52 Відповісти
Головне, що дозволяють йому це робити!
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29.11.2022 22:24 Відповісти
Все навкруги народне - все навкруги моє. Прихватизував право розробки двох уже розвіданих газових площ і можно продавати газ населеню через бюджет по 1,5 тис. $ за 1 тис. куб. при собівартості -300. Ну молодець пан Ахметов прямо як Елон МАск нівідь крутіше тому що МАск маніпулює викупами акцій щоб меньше податків платити виробляючи електромобілі і ракети з інтернетом, а пан Ахметов на руді, газі, єлектроєнергії хоч не хочеш а купувати мусиш по любій ціні , а то відключать , а хочеш дешевше пройди по базару - знайди - один продавець. Щеб він так Донбасс відстоював як грабує - ціни б йому не було. Ну а якщо у нас все можно - чому ні - "йдемо до Европи - опи- опи.".
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29.11.2022 18:09 Відповісти
Где « стандарты Европы», а где Ахметов?!

Ничего общего.

(Кроме, канешна, денег и недвижимости на Западе.)

Ахметов как был в 90х по «минталитету», так там и остался.
Только сменил спортивные треники на дорогой костюм.
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30.11.2022 01:24 Відповісти
Він не пан, а бандит з великої дороги
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30.11.2022 08:56 Відповісти
отдатли гандону ахметову почти всю энергетику, теперь еще газ отдают, клоуны будете еще и без газа сидеть дибилы!!!
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29.11.2022 18:26 Відповісти
А хто продав ?
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29.11.2022 19:31 Відповісти
є така загадка... НЕ РЕЗИДЕНТ, А РЕАЛЬНИЙ ПРЕЗИДЕНТ)))) аукціон в одні ворота)))
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29.11.2022 20:12 Відповісти
САП має перевірити цю аферу зі відчуження маріонеточними корупціонерами за безцінь величезних обсягів покладів природного газу, який є власністю українського народу, у руки загребущого бандита ахмєтки
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29.11.2022 21:45 Відповісти
продати родовища прорашистському "гаманцю",котрий не одне десятиріччя чистить кишені українського народу ,може тільки прорашистська влада, котру прорашистський "гаманець" і дальше буде фінансувати тим,що буде обдирати з українського народу
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29.11.2022 21:46 Відповісти
Вже сидимо без світла через русню і їх ставленика ахметова на черзі газ владі війна не заважає красти
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29.11.2022 23:25 Відповісти
**** конченая, энергетику уложил, теперь за газ взялся, 2 часа в день свет есть, тварь ненасытная
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30.11.2022 00:28 Відповісти
Бєдний мальчік Ахмєтка, бідує сердешний....
А з Кучмою таки схожі зовнішностю.
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30.11.2022 00:52 Відповісти
головне це могли б зробити Українці за дапомогою суспільного акціонерного капіталу , але в нашій країні це щось не робить
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30.11.2022 05:46 Відповісти
Черчилль в 1940 році націоналізував вугільну промисловість Великобританії
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30.11.2022 07:55 Відповісти
А в кого купував?
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30.11.2022 08:56 Відповісти

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