ДТЕК Ахметова купив два родовища газу на Полтавщині за 1,3 мільярда

Компанії, які входять в портфель "ДТЕК Нафтогаз", на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ в Полтавській області за 1,3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону.

Зокрема, ДТЕК заплатить до державного бюджету 1,1 млрд грн за розробку Майорівської площі і 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.

В компанії уточнили, що ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.

Як повідомлялося, раніше структури "ДТЕК Енерго" направили $50 млн на викуп власних євробондів з погашенням у 2027 році за ціною до 27% від номіналу. Ще одна компанія Ахметова Ornex Limited викупить євробонди "ДТЕК ВДЕ" на 20 млн євро з дисконтом 70%.

При цьому наприкінці жовтня голова ДТЕК Максим Тімченко заявляв, що теплоенергетичні станції енергетичного холдингу ДТЕК за січень-жовтень 2022 року отримали 17,6 млрд грн збитків, більше третини яких – у третьому кварталі. У зв'язку з цим Тімченко наголосив на необхідності підтримки з боку держави для ДТЕК, а також підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу.

Водночас він не уточнив фінрезультати інших підприємств, що входять до складу ДТЕК, зокрема тих, що займаються видобутком вугілля та експортом електроенергії.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.