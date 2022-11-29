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Новини
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Starlink підвищив тарифи для України

старлінк

Щомісячна вартість послуги супутникового інтернету від Starlink для користувачів в Україні з 29 грудня зросте із $60 до $75.

Відповідне повідомлення отримали українські користувачі сервісу, повідомляє галузеве видання dev.ua.

Окрім того, на сайті Starlink повідомляється про підвищення вартості комплекту обладнання до $700, що на $200 дорожче, ніж було.

Водночас AIN.UA зауважує, що 25 серпня 2022 року в Starlink вирішили знизити ціну своїх послуг для українців зі $100 до $60 на місяць.

На початку жовтня власник компанії Ілон Маск оцінив втрати Starlink від надання безкоштовних послуг для частини терміналів в Україні у $80 млн. Тоді ж він зазначив, що більше не може фінансувати допомогу Україні та попросив $400 млн у Пентагону.

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З початку війни і до початку жовтня Україна отримала близько 20 000 пристроїв. Серед них 5000 – за сприяння американської Агенції з міжнародного розвитку USAID, 5000 – за підтримки уряду Польщі, ще 5000 – завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС. Решта – від приватних компаній.

З початку повномасштабної війни термінали Starlink використовують буквально по всій Україні – військові забезпечують себе зв’язком в зонах, де відсутнє будь-яке інше покриття, об’єкти критичної інфраструктури ставлять термінали для безперебійного інтернету. А після обстрілів енергетичної інфраструктури, часто саме Starlink залишається єдиним джерелом зв’язку.

Автор: 

інтернет (1368) тарифи (1329) Маск Ілон (399) Starlink (113)


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Топ коментарі
+7
Війна, не війна, а Маск думає про розвиток свого бізнесу вперед всього. Він знаходиться на іншому континенті і я не впевнений що він взагалі знайде Україну на мапі світу. Тому він нам нічого не винен, хоча і добре допоміг в найскрутніші часи. Тому і немає за що його засуджувати.
А ось наші доморощенні бізнесмени з батальону Монако звикли тільки пиз@дити. Вони цим займалися і до війни, і зараз. І ніякої допомоги країні, громадянами якої вони є. Але чомусь суспільство про це мовчить неначе так і має бути.
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29.11.2022 18:43 Відповісти
+2
Ну скажем и на этом спасибо. Когда связи нет вообще, выбирать особо не приходится.
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29.11.2022 16:31 Відповісти
+2
Нічого надзвичайного усюди в ЄС тариф 75 евро, єдине питання це доступність терміналів в Україні, в ЄС вони коштують 390 євро = 16 тис. грн. у наших бариг ціни дешевше 37 тис. грн. в наявності нема, то українські бариги не рівня Маску
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29.11.2022 17:16 Відповісти
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29.11.2022 15:52 Відповісти
Це навряд чи. Тим, кому інтернет треба в тіктокі та ФБ повисіти - вони і так не користувалися Старлінком. А ті, кому треба для роботи - ті і по 100 баксів готові платити за нгаявність інтернету.
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30.11.2022 00:34 Відповісти
Ну скажем и на этом спасибо. Когда связи нет вообще, выбирать особо не приходится.
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29.11.2022 16:31 Відповісти
Нічого надзвичайного усюди в ЄС тариф 75 евро, єдине питання це доступність терміналів в Україні, в ЄС вони коштують 390 євро = 16 тис. грн. у наших бариг ціни дешевше 37 тис. грн. в наявності нема, то українські бариги не рівня Маску
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29.11.2022 17:16 Відповісти
Сьогодні замовив через Іспанію та НП за 390 Євро. Бо місяць назад замовив на Україну напряму - і ніякого руху. Наші бариги - це ще те дно. Але ті, хто хочуть - можуть і по нормальній ціні замовити.
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30.11.2022 00:36 Відповісти
І хто сказав,що війна це не бізнес
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29.11.2022 18:06 Відповісти
Війна, не війна, а Маск думає про розвиток свого бізнесу вперед всього. Він знаходиться на іншому континенті і я не впевнений що він взагалі знайде Україну на мапі світу. Тому він нам нічого не винен, хоча і добре допоміг в найскрутніші часи. Тому і немає за що його засуджувати.
А ось наші доморощенні бізнесмени з батальону Монако звикли тільки пиз@дити. Вони цим займалися і до війни, і зараз. І ніякої допомоги країні, громадянами якої вони є. Але чомусь суспільство про це мовчить неначе так і має бути.
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29.11.2022 18:43 Відповісти
а когда он 44 миллиарда заплатил за говно-твиттер - он про какое "развитие бизнеса" думал по твоему?
"убытки" в Украине в 80 млн - это 0,001% от то суммы! мог бы еще на ярд поторговаться с ЁТвиттером - они бы отползли!
ты и дальше будешь ******* про "бизьнесмена" Маска?
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30.11.2022 01:53 Відповісти
ти на якій планеті живеш? якби не маск то ти б далі ходивби в трусах з каштанами.подякуй ....скільки у світі воен .було і є? він бізнесмен...єі інші корумповані країни третього світу в яких ідуть військові дії ....так що не суди ....
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30.11.2022 10:40 Відповісти
Дядько Маск трохи селюк і діє не відповідно до ситуації.До Байдена на профілактику .Дулю а невійськові замовлення.
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29.11.2022 18:52 Відповісти
Так твій улюбленець Бідон з його ліваками тицяв дулі Маску ще до початку війни Росії проти України, бо Маск, поганець такий , не давав халявних грошей ослам-демократам. Нема грошей ім бузунарь, як кажуть сусіди молдавани, то тримай дулю а не військові замовлення.
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30.11.2022 07:56 Відповісти
Ну поки шо він монополіст, добре і на цьому, але я більше його не сприймаю як дійсно людину, котра хоче щось змінити на краще. Занадто тупий, останні його проросійські промови викреслило цю людину, для мене, з геніїв світу. Це просто бізнесмен, головне бабло. Ще один цукерберг, який вирішив що всі повинні сповідувати його погляди. Маю надію світ не дозволить таким як Маск, ставати монополістами в нових технологіях, як колись це зробили з нафтою. Бо ці багаті самодури можуть наробити лиха більше ніж користі
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30.11.2022 00:44 Відповісти
Илон Маск - *******(к)!
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30.11.2022 01:54 Відповісти
А ти довбойолоп
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30.11.2022 07:57 Відповісти
Київстар теж підвищив тариф
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30.11.2022 07:34 Відповісти

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