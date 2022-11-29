Starlink підвищив тарифи для України
Щомісячна вартість послуги супутникового інтернету від Starlink для користувачів в Україні з 29 грудня зросте із $60 до $75.
Відповідне повідомлення отримали українські користувачі сервісу, повідомляє галузеве видання dev.ua.
Окрім того, на сайті Starlink повідомляється про підвищення вартості комплекту обладнання до $700, що на $200 дорожче, ніж було.
Водночас AIN.UA зауважує, що 25 серпня 2022 року в Starlink вирішили знизити ціну своїх послуг для українців зі $100 до $60 на місяць.
На початку жовтня власник компанії Ілон Маск оцінив втрати Starlink від надання безкоштовних послуг для частини терміналів в Україні у $80 млн. Тоді ж він зазначив, що більше не може фінансувати допомогу Україні та попросив $400 млн у Пентагону.
З початку війни і до початку жовтня Україна отримала близько 20 000 пристроїв. Серед них 5000 – за сприяння американської Агенції з міжнародного розвитку USAID, 5000 – за підтримки уряду Польщі, ще 5000 – завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС. Решта – від приватних компаній.
З початку повномасштабної війни термінали Starlink використовують буквально по всій Україні – військові забезпечують себе зв’язком в зонах, де відсутнє будь-яке інше покриття, об’єкти критичної інфраструктури ставлять термінали для безперебійного інтернету. А після обстрілів енергетичної інфраструктури, часто саме Starlink залишається єдиним джерелом зв’язку.
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А ось наші доморощенні бізнесмени з батальону Монако звикли тільки пиз@дити. Вони цим займалися і до війни, і зараз. І ніякої допомоги країні, громадянами якої вони є. Але чомусь суспільство про це мовчить неначе так і має бути.
"убытки" в Украине в 80 млн - это 0,001% от то суммы! мог бы еще на ярд поторговаться с ЁТвиттером - они бы отползли!
ты и дальше будешь ******* про "бизьнесмена" Маска?