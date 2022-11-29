Зеленський офіційно представив кандидатуру Одеси для проведення Експо-2030

Україна офіційно запропонувала кандидатуру Одеси для проведення всесвітньої виставки "Експо-2030".

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок, повідомляється на сайті глави держави.

"Цьогоріч Україна стала світовим взірцем сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. І побачать, як Україна стане взірцем відбудови", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що уже зараз озвучено плани про залучення десятки країн-партнерів до відновлення України після завершення війни, а загальний обсяг робіт оцінюється у понад трильйон доларів.

"І у 2030 році, коли українська відбудова вже продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли всі народи співпрацюють заради миру й безпеки, заради розвитку та зручнішого майбутнього для всіх людей. А в цьому, до речі, і є фундаментальний сенс Всесвітніх виставок", – зауважив голова держави.

Читайте також: Росія відкликала заявку на проведення Всесвітньої виставки у Москві

Він додав, що уже зараз Чорноморський регіон є одним із ключових гарантів стабільності світу.

"Наша Одеса – це саме той великий порт, на роботі якого тримається соціальний добробут десятків країн Африки, Азії та Європи. І цьогоріч ми довели це нашою експортною зерновою ініціативою", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що досі всесвітні виставки не проводились країнах східної Європи.

"Варто це виправити. Та ідеально це виправити саме в Одесі. У місті, яке своєю економікою й культурою протягом століть поєднане з Туреччиною і Румунією, з Грузією та Болгарією, з Молдовою й іншими країнами нашого регіону та багатьма регіонами світу", – додав голова держави.

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Україна офіційно надіслала заявку на участь у відборі країни – кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030".

У серпні 2022 року Кабінет міністрів створив Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо 2030" в Одесі.