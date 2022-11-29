Львів компенсує половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів

Виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив програму, за якою місцеві підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування зможуть отримати компенсацію за придбання генераторів.

Я повідомляє пресслужба міськради, програма передбачає відшкодування 50% вартості генератора, але не більше 80 тис. грн.

Відшкодування поширюватиметься на пристрої, які були закуплені після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.

Після схвалення рішення виконкомом, відповідну ухвалу ще має затвердити міська рада.

"Сьогодні ми даємо старт процесу. 6 грудня на засіданні сесії Львівської міської ради ми розглядатимемо відповідну ухвалу, але важливо, щоб бізнес вже включався у роботу. Частина підприємців зараз працюють та мають генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву – Пунктів Незламності – де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатись вбиральнею тощо", – прокоментував рішення міський голова Львова Андрій Садовий.

Він наголосив, що підприємці, які подаватимуть заявки на отримання фінансової допомоги від міста, мають обов’язково впускати відвідувачів для обігріву.

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Як повідомлялося, раніше міська влада Львова вирішила компенсувати 50% вартості генераторів потужністю від 3 кВт (але не більше 30 тис. грн), які купуватимуть для мешканців багатоповерхових будинків.