Львів компенсує половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів
Виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив програму, за якою місцеві підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування зможуть отримати компенсацію за придбання генераторів.
Я повідомляє пресслужба міськради, програма передбачає відшкодування 50% вартості генератора, але не більше 80 тис. грн.
Відшкодування поширюватиметься на пристрої, які були закуплені після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.
Після схвалення рішення виконкомом, відповідну ухвалу ще має затвердити міська рада.
"Сьогодні ми даємо старт процесу. 6 грудня на засіданні сесії Львівської міської ради ми розглядатимемо відповідну ухвалу, але важливо, щоб бізнес вже включався у роботу. Частина підприємців зараз працюють та мають генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву – Пунктів Незламності – де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатись вбиральнею тощо", – прокоментував рішення міський голова Львова Андрій Садовий.
Він наголосив, що підприємці, які подаватимуть заявки на отримання фінансової допомоги від міста, мають обов’язково впускати відвідувачів для обігріву.
Як повідомлялося, раніше міська влада Львова вирішила компенсувати 50% вартості генераторів потужністю від 3 кВт (але не більше 30 тис. грн), які купуватимуть для мешканців багатоповерхових будинків.
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Ну , ресторани - пофіг ...
А продуктові магазини + точки обігріву (хоча пока ще не так холодно) + туалети -
Але - ней накінець почнуть піднімати суспільні вбиральні у хоча би центральній частині міста !!!
А то стоять - закинуті ...
А при совєтах - працювали !
Прижме - або десь як батяр - відливати , або десь заходити , як мін- каву і проситися до кльозету
садовий ублюд, сонцесяйний популіст - рішення його пояснюється просто: серед бізнесу має багато кумів, друзів і т. д. ну одним словом стара добра галицька укорупція...
А от для кого треба компенсовувати вартість так це жителям, дохід яких малий, сімям де є безробітні і т. п. ....
Не все, а половину! А людина, що вдама не має змоги гарячої кави чи чаю випити, то хоч в кафе чи навіть під мінімаркетом.. всім генераторів не роздаси.. особливо по квартирам.. не несіть нісенітниць...