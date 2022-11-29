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Львів компенсує половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів

електроенергія,львів,львівщина,світло

Виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив програму, за якою місцеві підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування зможуть отримати компенсацію за придбання генераторів.

Я повідомляє пресслужба міськради, програма передбачає відшкодування 50% вартості генератора, але не більше 80 тис. грн.

Відшкодування поширюватиметься на пристрої, які були закуплені після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.

Після схвалення рішення виконкомом, відповідну ухвалу ще має затвердити міська рада.

"Сьогодні ми даємо старт процесу. 6 грудня на засіданні сесії Львівської міської ради ми розглядатимемо відповідну ухвалу, але важливо, щоб бізнес вже включався у роботу. Частина підприємців зараз працюють та мають генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву – Пунктів Незламності – де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатись вбиральнею тощо", – прокоментував рішення міський голова Львова Андрій Садовий.

Він наголосив, що підприємці, які подаватимуть заявки на отримання фінансової допомоги від міста, мають обов’язково впускати відвідувачів для обігріву.

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Як повідомлялося, раніше міська влада Львова вирішила компенсувати 50% вартості генераторів потужністю від 3 кВт (але не більше 30 тис. грн), які купуватимуть для мешканців багатоповерхових будинків.

Автор: 

Львів (853) Садовий Андрій (50) електроенергія (4313)


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29.11.2022 18:07 Відповісти
Садовому - респект!!!
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29.11.2022 18:13 Відповісти
Цікаво, Львів - це хто, що за ефемерна істота? Так би й написали - всі львів'яни скинуться, щоб бідні власники кафе купили собі генератори за півціни. Львів'яни а скиньтесь ще й нам - я собі куплю за півціни, у вас видно надлишок коштів.
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29.11.2022 18:15 Відповісти
Частина підприємців зараз працюють та мають генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву - Пунктів Незламності - де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатись вбиральнею тощ Джерело: https://biz.censor.net/n3383774
Ну , ресторани - пофіг ...
А продуктові магазини + точки обігріву (хоча пока ще не так холодно) + туалети -

Але - ней накінець почнуть піднімати суспільні вбиральні у хоча би центральній частині міста !!!
А то стоять - закинуті ...
А при совєтах - працювали !

Прижме - або десь як батяр - відливати , або десь заходити , як мін- каву і проситися до кльозету
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29.11.2022 23:33 Відповісти
Я думав,багаті бідним допоможуть.А воно навпаки виходить.
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29.11.2022 18:21 Відповісти
Дешевий популізм. Мало хто в реалі отримає якусь компенсацію. Хіба що свої.
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29.11.2022 18:28 Відповісти
за то бабло наверное какую-то мини тэс сварганить можно было. в этом и отличие нормального государства от.
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29.11.2022 18:44 Відповісти
Якраз власикам ресторанів і кафе категорично не треба компенсовувати - вони грошу на генератори мають і на пальне, крім того вони вже підвищили ціни на продукці\ю і послуги заклавши в неї їх вартість....
садовий ублюд, сонцесяйний популіст - рішення його пояснюється просто: серед бізнесу має багато кумів, друзів і т. д. ну одним словом стара добра галицька укорупція...

А от для кого треба компенсовувати вартість так це жителям, дохід яких малий, сімям де є безробітні і т. п. ....
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29.11.2022 19:50 Відповісти
Не ******* довбні.. це нормальний підхід до бізнесу!!
Не все, а половину! А людина, що вдама не має змоги гарячої кави чи чаю випити, то хоч в кафе чи навіть під мінімаркетом.. всім генераторів не роздаси.. особливо по квартирам.. не несіть нісенітниць...
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29.11.2022 21:38 Відповісти

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