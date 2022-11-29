Індія стала найбільшим споживачем російської нафти в листопаді

У листопаді близько 40% від усього обсягу морського експорту Urals пішло в Індію

Про це свідчать дані системи Refinitiv та інформація трейдерів, передає enkorr.

При цьому постачання в Європу, яка раніше була найбільшим споживачем нафти Urals, у листопаді становили трохи менше 25%. Майже весь обсяг пішов на НПЗ, в яких є частки російських нафтових компаній.

Основним одержувачем Urals у Середземномор'ї в листопаді була Туреччина, куди Росія експортувала 15% всього експорту суміші. Кілька партій російської нафти також прямують до Порт-Саїду (Єгипет), де їх мають перевантажити на більші танкери для подальшої доставки в Азію, можливо, Китай.

Згідно з даними, на частку Китаю припадало менше 5% морського експорту Urals у листопаді, але трейдери очікували, що деякі танкери буде переспрямовано в Китай пізніше.

Загальний обсяг транспортування нафти Urals із російських портів у листопаді склав 7,5 млн тонн.

Як повідомлялося, 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Крім того, Євросоюз в координації з G7 обговорює обмеження ціни на російську нафту. За даними Bloomberg, більшість європейських країн наполягають на обмеженні цін на рівні $65-75 за барель. Однак деякі країни ЄС пропонують встановити нижчу цінову межу. Зокрема, Польща вимагає обмежити ціну для експорту російської нафти на рівні $30 за барель. За даними Politico, запровадження цього рівня підтримують і країни Балтії. Видання зазначало, що вони виступали проти цінової планки вище $60, у тому числі тому, що зараз вона знаходиться майже на тій самій позначці, що й ціна російської нафти Urals.

Водночас 28 листопада ціна на російську нафту сорту Urals впала нижче того рівня, який країни Євросоюзу обговорюють у межах запровадження механізму обмеження цін.