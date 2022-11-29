Мінфін розмістив військові облігації на рекордну суму

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 22 листопада, змогло залучити до держбюджету 21,23 мільярда гривень (у еквіваленті), переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.

Як свідчать дані Мінфіну, загалом це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку повномасштабної війни.

Зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 3,25 мільярда гривень під 14% річних.

Від розміщення річних ОВДП надійшло 254,62 мільйона гривень, ставка за ними зросла з 14% до 16% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу 15 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 5,04 мільйона гривень, а від розміщення ОВДП з погашенням через 16 місяців під 19% – 307,02 млн грн.

Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 19,23 млн грн під 19,25% річних.

Водночас найбільше коштів вдалося залучити завдяки розміщенню ОВДП, номінованих у іноземній валюті.

Так, від продажу шестимісячних облігацій у євро під 3% річних Мінфін залучив 381,94 млн євро, а від продажу річних номінованих у євро цінних паперів з можливістю дострокового погашення під 2,5% річних – 72,22 млн євро.

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Як повідомлялося, Мінфін на аукціонах з продажу ОВДП 22 листопада зміг залучити до держбюджету лише 1,18 мільярда гривень, попри підвищення максимальної ставки до 19,25% річних за дворічними облігаціями у гривні.

15 листопада Мінфін зміг залучити до держбюджету від продажу ОВДП 5,02 мільярда гривень. При цьому ставка за шестимісячними облігаціями зросла до 14% річних, а за півторарічними облігаціями – до 19% річних.

8 листопада Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП змогло залучити до держбюджету лише 43,75 мільйона гривень – це найменша сума з початку повномасштабної війни.