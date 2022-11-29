США виділять Україні $53 мільйони на підтримку електросистеми

США виділять $53 млн на підтримку електроенергетичної системи України. Фінансування піде на "придбання важливого електромережевого обладнання", яке "швидко буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму".

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, передає CNN.

"Цей пакет поставок включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруг, роз’єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання", – сказано в повідомленні.

Фінансування доповнює наявні $55 млн від США на екстрену підтримку енергетичного сектора, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі G7+ 29 листопада.

Як пише The Guardian, високопоставлений чиновник на умовах анонімності заявив, що пакет допомоги "є значним, і це ще не кінець".

Він зазначив, що адміністрація Байдена заклала в бюджет $1,1 млрд на витрати на енергетику в Україні та Молдові.