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Новини
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Кабмін скасував податки на імпорт терміналів Starlink

starlink

Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у вівторок, 29 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Під податкові пільги також потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, зокрема, генератори, та засоби для очищення води.

"Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, Уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою", – обіцяє перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Як повідомлялося, oомісячна вартість послуги супутникового інтернету від Starlink для користувачів в Україні з 29 грудня зросте із $60 до $75.  Окрім того, на сайті Starlink повідомляється про підвищення вартості комплекту обладнання до $700, що на $200 дорожче, ніж було.

Hаніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.

Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Тому Кабінет міністрів дозволив імпорт обладнання для енергетики під час воєнного стану без обов’язкового підтвердження його відповідності Технічним регламентам.

Автор: 

імпорт (2369) інтернет (1368) Кабмін (7828) податки (2495) Starlink (113)


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А бюрократи йо...бані зразу не могли цього зробити ....
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29.11.2022 20:23 Відповісти
Якщо також, як і на генератори та інше, то звіздять як дихають.
Сьогодні мерзенні митарі нарахували податок майже 3т на інвертор.
Або плати, або відправлять назад(тобто просто поцуплять). І хто ж це має частку?
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29.11.2022 20:59 Відповісти
А на якому пункті це було? Тиждень назад пресингували, але все таки впустили, після заяви що будемо дзвонити в СБУ і головну митницю. Митники живуть в іншій реальності.
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29.11.2022 21:23 Відповісти
Мій товариш планує поїхати за кордон, щоб купити кілька генераторів (для себе і для знайомих). Він має право виїзду, бо - учасник АТО, ветеран, інвалід війни. Має певні зв'язки у держорганах по юридичній лінії.
Йому попередньо повідомили, що на митниці можуть брати по 50 євро. Але товариш каже, - "хай тільки спробують, - я їм влаштую солодке життя! Спочатку зателефоную в СБУ. А потім далі по списку. "
Не заздрю тим митникам, які захочуть щось із нього здерти.
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29.11.2022 22:46 Відповісти
Коли ми везли - на словаках, по-перше, словаки не пропускали більше ніж 1 генератор + 1 акумулятор на людину - вони просто озвірівші там. А потім наші митники на тих же словаках сказали - ну, добре, що ви везете слабкі генератори, дешеві, інакше не пропустимо. Це просто мерзавці.

В результаті, везли через Польщу.
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29.11.2022 23:22 Відповісти
Кабмін одне митниця інше.. збір з "буса" ж не скасували.. все на вагу..
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29.11.2022 21:28 Відповісти
Ну подивимося. Сьогодні якраз замовив.
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29.11.2022 22:53 Відповісти
Я и не знал, что оказывается за сии терминалы ещё и налоги со зборами взимали. Да уж, наши нынешние руководители явно не адекватные люди раз умудряются столь долго тянуть с решениями о снятии налогооблажения с того, что жизненно необходимо во время войны против рашизма!!!
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30.11.2022 11:17 Відповісти
Не видно,чтобы что-то подешевело в магазинах.Где обещанное подешевление на 25%?
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30.11.2022 12:49 Відповісти

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