Європа досі занадто покладається на російське дизпаливо, – Bloomberg

Європа досі сильно покладається на Росію як на джерело дизельного пального, і залишилося менше десяти тижнів, поки санкції майже заблокують торгівлю.

За даними Vortexa Ltd., зібраними Bloomberg, ЄС і Велика Британія отримували близько 600 тис. барелів на добу (б/д) дизельного пального з Росії впродовж 1-24 листопада, що становить 45% від загального обсягу надходжень, передає enkorr.

У жовтні в Росії купували 34%, а в середньому за перші 10 місяців року – 51%. Рівень залежності різко підскочив з жовтня, коли загальний імпорт регіону різко зріс, щоб упоратися зі страйками, які вивели з ладу нафтопереробні потужності Франції.

Згідно з даними Vortexa, танкери доставляли в середньому 1,34 млн барелів ДП протягом 1-24 листопада в ЄС і Велику Британію. Це значно менше, ніж у жовтні, але вище, ніж у середньому за перші 10 місяців року.

Із 5 лютого 2023 року санкції ЄС повністю припинять морський імпорт дизельного пального й інших продуктів нафтопереробки з Росії. Країна досі залишається найбільшим зовнішнім постачальником блоку. Це означає, що покупці зіткнуться з різкою кризою, якщо вони не зможуть отримати більше барелів з інших місць, щоб заповнити прогалину. Минулого місяця експорт із порту Балтійського моря в приморську різко відновився, а наступного місяця планує ще більше зрости.

Грудень є останнім місяцем, коли трейдери ICE Gasoil – основного ф’ючерсного ринку дизельного пального в Європі – отримають дозвіл постачати фізичне російське паливо до місць зберігання в регіоні ARA за цими контрактами. Це потенційно створює стимул, щоб це зробити, для тих, хто хоче продавати російські барелі через ці ф’ючерсні контракти.

У січні укладати угоди на постачання російського дизелю в ICE Gasoil буде заборонено.

Значна кількість загальної російської продукції, що транспортується водою, потрапляє в зону Амстердам-Роттердам-Антверпен, центр торгівлі нафтою в північно-західній Європі. Серед інших імпортерів дизельного палива з Росії – Франція, Німеччина й Польща.

Раніше повідомлялося, що Європейські трейдери намагаються закупити російське дизельне паливо до запровадження ембарго ЄС у лютому, оскільки альтернативні джерела залишаються обмеженими.