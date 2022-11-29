Імпорт електроенергії може покрити не більше 10% потреб, – Герус

Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше 10% потреб в електроенергії.

Про це голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У години пік ми потребуємо близько 16 тис. МВт. Тобто те, що ми можемо імпортувати, – це менше 10% наших потреб, тому одним імпортом ми не можемо закрити наші потреби", – сказав Герус.

За його словами, імпорт електроенергії є одним із стабілізуючих факторів у періоди її дефіциту і може скоротити періоди обмеженого електропостачання, однак не здатний повністю вирішити проблеми відключень.

"Імпорт може допомагати нам у складні години, імпорт нам може допомагати тоді, коли у нас виникають дефіцити, допомагати, щоб проміжки, коли немає електроенергії, були коротшими, але сам по собі імпорт не може вирішити ситуацію, тому що потужність електромережі та можливості імпорту є недостатніми з погляду фізики та техніки", – додав Герус.

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Як повідомлялося, на початку листопада голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав ЄС збільшити доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з країн Європи з нинішніх 500 МВт до 1000-1500 МВт.

Водночас, за словами голови "Укренерго", компанія забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну в обсязі 500 МВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, адже ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні.

З кінця жовтня українські трейдери ТОВ "Д.Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та державний трейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") почали тестувати можливості імпорту електроенергії з країн Європи, зокрема зі Словаччини.

Нагадаємо, комерційний експорт української електроенергії було зупинено з 11 жовтня для стабілізації власної енергосистеми через масовані удари російських військ.