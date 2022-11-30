Молдова уклала контракт із Румунією на постачання електроенергії за зниженою ціною

Молдовська держкомпанія Energocom уклала з румунською Hidroelectrica контракт на щоденні постачання 100 МВт-год електроенергії в період з 1 по 11 грудня та 20 МВт-год – з 12 грудня до 31 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Energocom, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, вартість становитиме 450 румунських леїв (близько $95) за 1 МВт-год.

Загалом, за даними Energocom, з 1 грудня Молдова законтрактувала на постачання електроенергії з Румунії 5,1 тис. МВт-год у будні та 5,8 тис. МВт-год у вихідні дні за необхідних 10 тис. МВт-год на добу.

Компанія повідомляла, що середня закупівельна ціна румунської електроенергії для Молдови за місяць склала 231 євро за 1 МВт. Загалом на ці цілі на румунській біржі Кишинів витратив уже 51,6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня добовий обсяг постачання газу Молдові знижено на 30% – до 5,7 млн ​​кубометрів – за потреби в 8,06 млн кубометрів. "Газпром" пояснив це технічними проблемами, пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. У листопаді концерн постачає Молдові такий самий обсяг газу – 5,07 млн ​​кубометрів на добу, 49% від необхідного. На грудень підтверджено той самий обсяг газу, це становитиме 43,5% потреб у зимовий період.

Як повідомлялося, російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада спричинили знеструмлення на половині території Молдови.