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Ситуація з електропостачанням покращується з кожним днем, – Міненерго

галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація зі стабільністю електропостачання в Україні "покращується з кожним днем".

Про це він повідомив ефірі національного телемарафону.

"Ситуація покращується з кожним днем, тому що ключове для нас – збільшення обсягів генерації. Це скорочує дефіцит в енергосистемі. Якщо – це ключове – не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення. Це вже будуть планові відключення. В принципі це головна мета – зробити це плановим і зрозумілим для людей", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, 23 листопада РФ завдала чергового масованого ракетного удару на обʼєктах енергетики України.

Того дня блоки Рівненської, Південноукраїнської і Хмельницької АЕС вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Автор: 

електроенергія (4313) Галущенко Герман (217)


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як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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30.11.2022 10:43 Відповісти

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