Болгарські готельєри погрожують виселити українських біженців

Майже 20% готелів на південному узбережжі Чорного моря Болгарії готові виселити українських біженців із 1 грудня, якщо держава не відновить фінансування харчування біженців.

Про це пише Euractiv.

У середині листопада Болгарія припинила фінансування харчування біженців, що викликало критику з боку організацій власників готелів.

Уряд Болгарії виділяє 7,5 євро на проживання у готелі одного біженця на день, але це не покриває харчування.

До жовтня держава платила за харчування 2,5 євро на день, що вистачало на базове меню. Наразі готельєри наполягають на тому, щоб держава забезпечила регулярну доставку харчів до готелів.

Наразі Болгарський Червоний Хрест розподіляє продуктові набори між готелями та державними базами, де проживають українські біженці. Одна частина з них була закуплена коштом національної благодійної кампанії, а інша – пожертвована Об'єднаними Арабськими Еміратами. Червоний Хрест має запаси продовольства, яких вистачать на місяць.

На початку російського вторгнення ЄС виділив владі в Софії майже 100 млн євро на покриття витрат, пов'язаних із кризою біженців.

"Така продовольча допомога була надана Червоним Хрестом. Однак питання у тому, наскільки регулярно це відбуватиметься у майбутньому", – зазначила регіональна директорка Болгарської асоціації туризму Єлена Антонова.

Як повідомлялося, уряд Болгарії продовжив схему розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року. Це означає розширення державної системи розміщення українських біженців у готелях, хоча новоприбулі в Болгарію розміщуватимуться лише в державних і муніципальних помешканнях.