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Дефіцит потужності в енергосистемі України зменшився до 27%, – "Укренерго"

світло

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні – дефіцит потужності зменшився до 27%.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

Зазначається, що до всіх операторів системи розподілу (обленерго) вже доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення цих лімітів призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечити баланс в енергосистемі.

"Укренерго" нагадує, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

У компанії наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі став наслідком семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, обленерго мають мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. За його словами, не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037)


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28.12.2022 08:22 Відповісти

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