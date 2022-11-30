Дефіцит потужності в енергосистемі України зменшився до 27%, – "Укренерго"

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні – дефіцит потужності зменшився до 27%.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

Зазначається, що до всіх операторів системи розподілу (обленерго) вже доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення цих лімітів призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечити баланс в енергосистемі.

"Укренерго" нагадує, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

У компанії наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі став наслідком семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, обленерго мають мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. За його словами, не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.