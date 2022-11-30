Росія різко збільшила експорт олії завдяки війні проти України

Росія значно збільшила експорт соняшникової олії завдяки зростанню внутрішнього виробництва, а також зменшенню постачання української олії на світові ринки через війну.

За перші два місяці сезону (вересень-жовтень 2022 року) Росія експортувала 344,6 тис. тонн соняшникової олії, що вдвічі перевищує аналогічний показник 2021 року, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані учасників ринку.

Основними покупцями російської олії стали Туреччина, Китай та Індія, які імпортували 136 тис., 82 тис. та 34 тис. тонн олії з РФ відповідно.

Директор російського аналітичного агентства "Совекон" Андрій Сизов визнає, що збільшити експорт російської олії вдалося завдяки зменшенню частки України на світовому ринку, а також зростанню виробництва соняшникової олії в РФ та порівняно високим ціни на неї.

При цьому, за даними "Совекона", соняшникова олія з Росії сьогодні коштує близько $1,26 тис. за тонну, що приблизно відповідає минулорічному рівні. З жовтня на її експорт з РФ встановлене нульове мито.

Гендиректор російського Інституту кон'юнктури аграрного ринку Дмитро Рілько підтверджує, що зменшення присутності на світовому ринку олії з України також сприяла зростанню попиту на російську продукцію.

Рілько не виключає, що експорт олії з Росії за підсумками сезону досягне рекордних 4 млн тонн, але багато залежатиме від результатів збирання врожаю, яке рекордно затягнулося через погіршення погодних умов у центрі РФ та на Поволжі.

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Як повідомлялося, внаслідок російського вторгнення українські виробники соняшникової олії зіткнулися із проблемами з експортом продукції, а також руйнуванням виробничих потужностей. Через це рекордно зріс експорт насіння соняшника з України, яке раніше майже повністю направлялося на переробку.

Водночас Індія збільшила імпорт соняшникової олії з Аргентини і Росії через побоювання щодо стабільності постачання з України.

Нагадаємо, Україна у 2021 році експортувала соняшникової олії на $6,39 млрд, що на 20% більше, ніж у 2020 році. Зростання валютної виручки від експорту олії відбулося попри падіння фізичних об'ємів експорту на 15,2%. Основними країнами-імпортерами української соняшникової олії минулого року залишились країни ЄС – 32%, Індія – 30,5% та Китай – 15,3%.