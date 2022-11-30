Нацкомісія спростила процедуру тимчасового приєднання до електромереж під час війни

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру тимчасового приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у період дії в Україні військового стану.

Відповідні зміни до постанови №352 від 26 березня 2022 року "Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу в період дії в Україні військового стану" внесено на засіданні комісії 29 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зміни передбачають відновлення роботи сервісу "Особистий кабінет замовника" на вебсайтах операторів систем розподілу (ОСР) та забезпечення можливості подання замовником заяви про тимчасове приєднання з отриманням інформації від ОСР щодо організаційних та технічних заходів у режимі онлайн.

Постановою також передбачена можливість приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника, який не є споживачем електроенергії та оператором системи розподілу, уточнено процедуру проходження окремих етапів подання заяви про тимчасове приєднання, а також уточнено термінологію.

Читайте також: Нацкомісія розслідує можливі маніпуляції компаній ДТЕК Ахметова на ринку електроенергії

Крім того, внесено зміни до Кодексу системи розподілу, які визначають особливості приєднання (підключення) споживачами генеруючих установок у власних електричних мережах та особливості приєднання (підключення) користувачами системи розподілу у власних мережах установок зберігання енергії.

"Таке рішення регулятора спростить процедуру тимчасового приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у період дії в Україні військового стану, сприятиме захисту прав та законних інтересів споживачів на ринку електричної енергії", – повідомили у НКРЕКП.