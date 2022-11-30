Влада Києва витратить 1,5 мільйона на рекламу української вишивки для дітей

"Освітня агенція міста Києва" Київради 23 листопада за результатами тендера підписала угоду з ФОП Гулік Олександр Миколайович про виготовлення роликів і розробку додатку для смартфона про вишивку за 1,57 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами тендера, до кінця року потрібно створити інтерактивні відеографічні ролики з елементами 3D-графіки і доповненої реальності "Код нації". Також створять додаток для доповненої реальності: користувач наводитиме камеру смартфона на картки типу QR-кодів, щоб на реальне зображення додавався 3D-відеоконтент зі звуком та анімованим персонажем.

Згідно із кошторисом, 1,13 млн грн піде на виготовлення 60 інтерактивних відеороликів тривалістю 45 секунд по 18 800 грн за штуку. Ще 432 тисяч гривень коштує розробка додатку для відтворення доповненої реальності.

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Проєкт призначений для дітей віком 7-10 років. Його мету визначили так: "Навчити молоді покоління українців мистецтву читання "коду" вишиванки, поширити любов до цього мистецтва через його глибоке розуміння, підвищити усвідомлення національної ідентичності та унікальності". Мовляв, усі "чули висловлювання, що "вишиванка – це код української нації", але не всі розуміють, що "вишиті візерунки – це дійсно код, який може містити конкретну інформацію: назви, дати, імена і навіть частково цілі історії".

Можливо, йдеться про орнаменти текстової вишивки, які можна згенерувати в онлайн-конструкторі "Ornament Name", котрий є авторським проектом Юрія Линника. На сайті сказано, що "Орнамент збирається з букв і символів, за правилами Бродівського письма, яке описано в книзі "Текстова вишивка. Бродівське письмо" Володимира Підгірняка".

Підприємець Олександр Гулік отримав підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Він зареєстрований у травні 2021 року у Вишгороді на Київщині, а в липні "Освітня агенція" орендувала в нього обладнання для невказаного заходу на 74 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше Департамент економіки та інвестицій КМДА за результатами тендеру уклав угоду на 3,3 млн грн на проведення Інвестиційного форуму міста Києва у Брюсселі (Бельгія).