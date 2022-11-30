Україна підпише угоду про цифрову торгівлю із Великою Британією

Україна та Велика Британія планують підписати Угоду про цифрову торгівлю, яка має підтримати економіку України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та закласти основи для подальшої успішної повоєнної відбудови.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками переговорів голови міністерства Юлії Свириденко та міністра міжнародної торгівлі Великої Британії Кемі Баденох.

"Угода про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною закріплює основи вільної торгівлі цифровими товарами та послугами між двома країнами. Ми вважаємо, що відкрита та вільна структура цифрової економіки є найкращою інвестицією у розвиток та майбутнє", – зазначила Свириденко.

"Історична Угода про цифрову торгівлю між нашими двома країнами прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між нами. Ця угода означає, що наші підприємства та Уряди зможуть ще більше співпрацювати та забезпечити українцям доступ до основних товарів і послуг, що відкривається через цифрову торгівлю. Це допоможе захистити робочі місця, засоби до існування та сім’ї зараз і в післявоєнному майбутньому України", – зауважила Кемі Баденох.

Сторони підкреслили, що цифрова торгівля є особливо важливою у поточних умовах, коли військові дії та руйнування інфраструктури значно ускладнюють фізичну торгівлю.

Окрім того, існує критична потреба в тому, щоб люди могли використовувати цифрові рішення для ідентифікації особи, попри втрату важливої документації чи для перетину кордону. Тож Угода також окреслює рамки для співпраці Великої Британії та України щодо відповідності між системами цифрової ідентифікації двох країн.

Очікується, що угода охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя – цифрові торгові системи, вільний обмін даними, захист споживачів, відкриті цифрові ринки, фінансові послуги, технічне співробітництво.

Зокрема, Угода передбачає:

незастосування мит (але свободу оподаткування) у цифровій торгівлі;

підтримання загальної законодавчої рамки для електронних транзакцій, укладення контрактів електронних способом, електронної ідентифікації, безпаперової торгівлі, захисту персональної інформації тощо.

За даними Мінекономіки, наразі понад дві третини британських експортних послуг в Україну вже надаються в цифровому вигляді. Надалі буде створено єдине вікно для трейдерів та державних органів, очікується зростання торгівлі послугами та запровадження належного захисту персональних даних. Також має покращитись доступ до публічних ресурсів двох країн.

Як повідомлялося, Мінекономіки анонсувало підписання угоди про цифрову торгівлю з Великою Британією ще на початку серпня.

Навесні Україна та Велика Британія вже домовилися про скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі, а згодом також погодили спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.