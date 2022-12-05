Україна створила рекордний запас дров, – Держлісагентство

Підприємства Державного агентства лісових ресурсів сформували по всій території України рекордний запас в обсязі понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.

Про це повідомив очільник відомства Юрій Болоховець у Facebook.

За його словами, за підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. кубометрів дров.

Як наголосив Болоховець, наразі дрова передусім постачають у східні та південні прифронтові райони, великий обсяг палива передається військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", – зазначив він.

Як повідомлялося, 25 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.