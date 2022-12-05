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Новини
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Україна створила рекордний запас дров, – Держлісагентство

дрова

Підприємства Державного агентства лісових ресурсів сформували по всій території України рекордний запас в обсязі понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.

Про це повідомив очільник відомства Юрій Болоховець у Facebook.

За його словами, за підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. кубометрів дров.

Як наголосив Болоховець, наразі дрова передусім постачають у східні та південні прифронтові райони, великий обсяг палива передається військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", – зазначив він.

Як повідомлялося, 25 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.

Автор: 

ліс (303) Держлісагентство (116) деревина (40)


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Так, сам був свідком як червонокнижні дерева випилювали, скотиняки.
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05.12.2022 15:36 Відповісти

Львівська обл., Стрийський р-н. с. П'ятничани...Масова вирубка дуба..
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05.12.2022 15:44 Відповісти
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05.12.2022 15:45 Відповісти


Львівська обл., Стрийський р-н. с. П'ятничани...Масова вирубка дуба..
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05.12.2022 15:47 Відповісти


Львівська обл., Стрийський р-н. с. П'ятничани...Масова вирубка дуба..
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05.12.2022 15:50 Відповісти
На фото вирубка трьох різних ділянок на одній лісовій площі.. Основна маса молодий дуб.. Найсвіжіша вирубка приблизно липень місяць.. Є і інші, яким з десяток років..За цей період жодного дерева в лісі не було посаджено. Очистку лісу ніхто не проводить роками, а точніше за років 15-20 жодних свіжих надсаджень...Є і інші вирубки на території цього ж села і ще більш масові..Знищено цілі гектари лісу...Жодних нових дерев тут немає... Є ще фото і відео, які підтверджують мої слова....
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05.12.2022 15:58 Відповісти

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